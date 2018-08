7 ouvrages sélectionnés pour le Prix Filigranes 2018

Créé en 2016, le prix Filigranes a pour but de récompenser un livre de qualité, accessible à tous : en cette rentrée 2018, sept ouvrages font partie de la sélection de cette récompense belge. Le prix est organisé en partenariat avec le journal l’Écho, la banque ING et Soyer & Mamet Assurances.









La première édition du Prix Filigranes a récompensé Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour Le Dernier des nôtres (Grasset) et Thomas Gunzig a remporté le prix en 2017 pour La vie sauvage (Au Diable Vauvert).



Cette année, les sélectionnés sont :



La vraie vie d’Adeline Dieudonné, L'iconoclaste

Séquoias de Michel Moutot, Seuil

Helena de Jérémy Fel, Rivages

La rose de Saragosse de Raphaël Jerusalmy, Actes Sud

Maramisa de Vincent Engel, Éditions Les Escales

La fin des idoles de Nicolas Gaudemet, Tohu-Bohu Éditions

La belle de Casa de In Koli Jean Bofane, Actes Sud



Le vainqueur de cette année sera sélectionné par un jury présidé par Thomas Gunzig et composé de 44 personnes : les libraires de Filigranes et Marc Filipson, à la tête de la librairie, mais aussi des journalistes, cadres et clients de nos sponsors : l’Echo, ING, et Soyer & Mamet. Grâce à ces derniers, le prix est doté à hauteur de 10.000 €.



Le lauréat 2018 sera annoncé comme chaque année le 21 septembre.