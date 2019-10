700.000 participants revendiqués pour Partir en Livre 2019

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

1394 structures (1289 en 2018 et 1053 en 2017) se sont mobilisées et ont proposé davantage d’animations, avec une moyenne de 5 événements par organisateur. Les médiathèques et les bibliothèques, municipales et départementales, regroupent plus de 60 % des animations (53 % en 2018), suivies par les associations et les collectivités territoriales. 1039 librairies (980 en 2018) ont organisé ou ont été associées à des événements.

Après un premier bilan provisoire de Partir en Livre 2019 , au lendemain de la clôture de la 5e édition, le Centre national du Livre communique quelques données supplémentaires sur l’événement estival. On apprend ainsi que 700.000 personnes ont participé aux différents événements, avec un relevé qui atteint les 7150 opérations.200 auteurs et illustrateurs ont participé aux différents événements, indique le CNL, qui propose ensuite des focus sur le parc d’attractions littéraires, les Livrodromes ou encore les 84 structures labellisées par le Centre, qui ont organisé 854 événements soutenus par ce dernier. « Parmi les 854 animations labellisées, 50 % s’adressent à des publics empêchés ou se déroulent en quartiers prioritaires de la ville », relève le Centre.L’Île-de-France concentre 20 % des actions, mais les régions Auvergne–Rhône-Alpes, Occitanie et Nouvelle Aquitaine représentent chacune 10 % des événements proposés, indique le bilan, qui assure que les actions et événements de Partir en Livre sont très prisés « dans les régions rurales, côtières et périurbaines ».Le bilan complet est disponible ci-dessous.