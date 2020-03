8 livres en lice pour la 5ème édition du Prix Régine Deforges

La sélection est la suivante :77 de Marin Fouqué (Actes Sud)Sœur d’Abel Quentin (L’Observatoire)Il fait bleu sous les tombes de Caroline Valentiny (Albin Michel)Ténèbre de Paul Kawczak (La Peuplade)Préférer l’hiver d’Aurélie Jeannin (HarperCollins)Le premier qui tombera de Salomé Berlemont-Gilles (Grasset)Noone ou le Marin sans mémoire de Yann Verdo (Éditions du Rocher)Laisse aller ton serviteur de Simon Berger (Corti)Pour cette 5e édition, le jury est toujours composé des trois enfants de l’auteure, ainsi que de David Foenkinos, Noëlle Châtelet, Daniel Picouly, Serge Joncour, Marina Carrère d’Encausse, Julien Cendres, Éric Portais et Gilles Marchand, qui a rejoint le jury cette année.Le comité de lecture, piloté par la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges, a sélectionné 8 premiers romans pour cette 5e édition.Le résultat du vote du jury et la proclamation du lauréat seront annoncés officiellement à Paris, le jeudi 16 avril 2020 au Macéo, en présence des membres du jury et en amont de la manifestation Lire à Limoges. Le Prix Régine Deforges sera ensuite officiellement remis au lauréat lors de cette Fête du livre, le vendredi 15 mai 2020. La Ville de Limoges récompensera le lauréat à hauteur de 3 000 € et financera une campagne promotionnelle à l’échelle nationale.L’an dernier, le jury avait choisi de récompenser Joseph Ponthus pour son roman À la ligne (La Table ronde).