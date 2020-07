8 primo-romanciers en lice pour le Booker Prize 2020

Ce mardi 28 juillet 2020, les jurés du Booker Prize ont dévoilé la première sélection pour l’édition 2020 du célèbre prix britannique. Sur les 13 titres retenus, des ouvrages d’autrices de renoms comme Hilary Mantel, déjà lauréate du Booker Prize à deux reprises, la romancière américaine Anne Tyler ou encore l’écrivaine zimbabwéenne Tsitsi Dangarembga, mais également de nombreux premiers romans.



Cette année, le jury, présidé par Margaret Busby poète et co-fondatrice de la maison d’édition Allison et Busby (A&B), réunit Lee Child, Sameer Rahim, Lemn Sissay et Emily Wilson. Parmi 162 romans publiés au Royaume-Uni ou en Irlande entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020, 13 ouvrages ont été retenus.Voici la sélection « Longlist » 2020 :Diane Cook (États-Unis), The New Wilderness (Oneworld Publications)Tsitsi Dangarembga (Zimbabwe), This Mournable Body (Faber & Faber)Avni Doshi (États-Unis), Burnt Sugar (Hamish Hamilton, Penguin Random House)Gabriel Krauze (Royaume-Uni), Who They Was (4th Estate, HarperCollins)Hilary Mantel (Royaume-Uni), The Mirror & The Light (4th Estate, HarperCollins)Colum McCann (Irlande/États-Unis), Apeirogon (Bloomsbury Publishing)Maaza Mengiste (Éthiopie/États-Unis), The Shadow King (Canongate Books)Kiley Reid (États-Unis), Such a Fun Age (Bloomsbury Circus, Bloomsbury Publishing)Brandon Taylor (États-Unis), Real Life (Originals, Daunt Books Publishing)Anne Tyler (États-Unis), Redhead by The Side of The Road (Chatto & Windus, Vintage)Douglas Stuart (Écosse/États-Unis), Shuggie Bain (Picador, Pan Macmillan)Sophie Ward (Royaume-Uni), Love and Other Thought Experiments (Corsair, Little, Brown)C Pam Zhang (États-Unis), How Much of These Hills is Gold (Virago, Little, Brown)Aux côtés d’Hilary Mantel, connue notamment en France pour sa série Le Conseiller (trad. Fabrice Pointeau, Sonatine) d’Anne Tyler (Leçons de conduite, trad. Juliette Hoffenberg, Calmann-Lévy) et de Tsitsi Dangarembga (À fleur de peau, trad. Étienne Galle, Albin Michel) figurent ainsi 8 primo-romanciers. « Une proportion inhabituellement élevée » et « surprenante pour les juges eux-mêmes » souligne Gaby Wood, directrice littéraire de la Booker Prize Foundation, dans le communiqué de l’institution.Et de rappeler : « Cette année, la visibilité des nouveaux livres publiés au Royaume-Uni a été extrêmement faible. Dès lors, aussi involontaire que soit ce ratio, il est particulièrement réconfortant de savoir que des primo-romanciers qui ont lancé leur carrière en pleine crise de la Covid-19 pourront avoir une chance de rencontrer les lecteurs qu’ils méritent. »La liste restreinte du Prix Booker sera révélée le 15 septembre prochain. Le lauréat, lui, sera annoncé en novembre et recevra 50 000 £. Chaque auteur qui figure dans cette première liste percevra 2500 £, et une édition spéciale de son ouvrage.Pour rappel, le jury du Booker Prize 2019 avait été à l’encontre des règles de la fameuse récompense en distinguant Margaret Atwood pour son livre The Testaments, mais également Bernadine Evaristo pour son roman Girl, Woman, Other.