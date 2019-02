8 romans sélectionnés pour la 4e édition du Prix Régine Deforges

Les 8 romans sélectionnés sont les suivants :San Perdido, David Zukerman (Calmann-Lévy)À la ligne, Joseph Ponthus (La Table ronde)Les photos d’un père, Philippe Beyvin (Grasset)Massacre, Anne Hansen (Le Rocher)La fiction ouest, Thierry Decottignies (Le Tripode)Matador Yankee, Jean-Baptiste Maudet (Le Passage)Le fou de Hind, Bertille Dutheil (Belfond)Le matin est un tigre, Constance Joly (Flammarion)Le comité de lecture, piloté par la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges, a sélectionné 8 premiers romans pour cette quatrième édition. Le résultat du vote du jury et la proclamation du lauréat seront annoncés officiellement à Paris, le mardi 2 avril 2019 au Macéo, en présence des membres du jury et des huits auteurs en lice, et en amont de la manifestation Lire à Limoges.Le jury se compose cette année des trois enfants de l’auteure, Camille Deforges-Pauvert, Léa Wiazemsky, Franck Spengler, ainsi que de Julie Bonnie, Marina Carrère d’Encausse, Julien Cendres, Noëlle Châtelet, David Foenkinos, Serge Joncour, Agnès Martin-Lugand, Daniel Picouly et Éric Portais.Le Prix Régine Deforges sera ensuite officiellement remis au lauréat lors de cette Fête du livre, le vendredi 3 mai 2019. À cette occasion, seront commémorés les cinq ans de la disparition de Régine Deforges.La Ville de Limoges récompensera le lauréat et financera une campagne promotionnelle à l’échelle nationale. L’an dernier, Mahir Guven était recompensé pour son roman Grand frère (Philippe Rey)