8 titres en lice pour le Prix Écrire la Ville 2020

Lancé en 2016, le prix Écrire la Ville récompense chaque année des œuvres contemporaines éditées en langue française qui se distinguent « à la fois par leurs qualités littéraires et un regard particulièrement original sur la ville ». La sélection des ouvrages en lice pour l’édition 2020 est désormais connue.



Le prix « Écrire la Ville » s’inscrit dans une approche interdisciplinaire, à la croisée de l’urbain et des lettres. Il récompense des ouvrages dans lesquels la ville occupe une place importante, qu’il s’agisse de villes réelles ou de villes imaginaires, et ce, peu importe leur genre littéraire.Le prix s’organise en deux temps. D’abord, le Comité des lecteurs est en charge de sélectionner les ouvrages qui feront partie de la Bibliothèque idéale du mois de juin. Cette première sélection comprend 10 titres au maximum par année. Les membres du jury devront ensuite distinguer un lauréat au sein de cette liste.La Bibliothèque idéale 2020 vient d’être dévoilée et est composée de huit ouvrages.Voici les titres qui ont été retenus, après propositions, lectures et délibérations du Comité de lecture : Propriété Privée , de Julia Deck, aux Éditions de MinuitÉloge des Bâtards, d’Olivia Rosenthal, aux Éditions Verticales Les Furtifs , d’Alain Damasio, aux Éditions La VolteOugarit, de Camille Ammoun, aux Éditions InculteL’Immobile, de Stéphane Bonnard, aux Éditions Espaces 34Dans l’Ombre du Brasier, de Hervé Le Corre, aux Éditions RivagesCherbourg, de Charles Daunas, aux Éditions GallimardLe Promeneur d’Alep, de Niroz Malek, aux Éditions Le Serpent à PlumesLe lauréat sera révélé à la fin du mois de novembre.Pour rappel, l’année dernière, le prix avait récompensé Emmanuel Villin pour son ouvrage Sporting Club publié aux éditions Asphalte (2016) et Folio Gallimard (2018). Il aura donc la lourde tâche de présider le jury de cette année.