8 titres en lice pour le Prix Le Vaudeville 2019

Le Prix Le Vaudeville (ancien prix de la Coupole) récompense un roman (récit ou recueil de nouvelles) français qui fait preuve d’esprit. Les livres nominés seront exposés dans la vitrine de La Coupole jusqu’au choix final du jury, le mercredi 29 mai.



On l’avait déjà annoncé, pour l’édition 2019, le prix de la Coupole revient à ses premières amours et reprend son nom initial de Prix Le Vaudeville. Fondée en 2004, à l’initiative de la brasserie éponyme, la récompense littéraire avait été rebaptisée en 2011.Cette année, le jury est composé de dix journalistes représentant les multiples facettes de la presse nationale : François Armanet (président), Bayon, Sylvain Bourmeau, Clara Dupont-Monod, Alix Girod de L’Ain, Marc Lambron, Gilles Martin-Chauffier, Fabienne Pascaud, Bertrand de Saint-Vincent (secrétaire Général) et Pierre Vavasseur.Le jury s’est réuni le 10 avril au Vaudeville et a sélectionné les 8 ouvrages suivants :Honorer la fureur, de Rodolphe Barry (Finitude)Comme la chienne, de Louise Chennevière (P.O.L)Comment tout a commencé, de Philippe Joanny (Grasset)Nancy Mitford —La dame de la rue Monsieur, de Jean-Noël Liaut (Allary)Longtemps est arrivé, de Christophe Mercier (Bartillat)Les os des filles, de Line Papin (Stock)Edmonde, de Dominique de Saint Pern (Stock)East Village Blues, de Chantal Thomas (Seuil)Le Prix sera remis au lauréat lors d’une soirée festive le mercredi 12 juin 2019 à 20 h. Il est doté de 5 000 €. Le livre primé sera mis à l’honneur au sein de la célèbre brasserie pendant un an.L’année dernière, le prix avait été décerné à Constance Debré pour Play Boy (Stock).