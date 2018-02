8 titres en lice pour le Prix Régine Deforges 2018

Le Prix Régine Deforges récompense chaque année un premier roman écrit par un auteur francophone et a lieu dans le cadre du salon Lire à Limoges. Piloté par la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges, le comité de lecture a sélectionné 8 premiers romans pour cette troisième édition du Prix Régine Deforges. Le lauréat de la récompense sera connu le 3 avril.

Porté conjointement par la Ville de Limoges et les enfants de l’auteure et co-présidents du jury, Camille Deforges-Pauvert, Léa Wiazemsky et Franck Spengler, le Prix Régine Deforges récompense un premier roman écrit par un auteur francophone et a lieu, chaque année, dans le cadre du salon Lire à Limoges.

Le jury se compose cette année des trois enfants de l’auteure ainsi que de Grégoire Delacourt, David Foenkinos, Daniel Picouly, Agnès Martin-Lugand, Serge Joncour, Julie Bonnie, Marina Carrère d’Encausse, Noëlle Châtelet et Éric Portais.

Le comité de lecture, piloté par la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges, a sélectionné 8 premiers romans pour cette troisième édition :

Le Courage qu'il faut aux rivières, Emmanuelle Favier (Albin Michel)

Petites Reines, Jimmy Levy (Cherche midi)

La Fin de Mame Baby, Gaël Octavia (Gallimard)

Et soudain, la liberté, Évelyne Pisier & Caroline Laurent (Les Escales)

Neverland, Timothée De Fombelle (L'iconolaste)

Ostwald, Thomas Flahaut (L'Olivier)

Grand Frère, Mahir Guven (Philippe Rey)

La Fille du van, Ludovic Ninet (Serge Safran)

Le résultat du vote du jury et la proclamation du lauréat seront annoncés officiellement à Paris le mardi 3 avril 2018, au restaurant Le Macéo, en amont du salon Lire à Limoges, qui se déroulera du 27 au 29 avril. Le Prix Régine Deforges sera publiquement remis au lauréat le vendredi 27 avril lors de cette manifestation. La Ville de Limoges récompensera le lauréat et financera une campagne promotionnelle à l’échelle nationale.

Lors de sa 1re édition, le jury avait choisi de décerner le Prix à Astrid Manfredi pour son roman La Petite Barbare (Éditions Belfond). L’an dernier, Élisa Shua Dusapin était récompensée pour son livre Hiver à Sokcho (Éditions Zoé).