8 titres sélectionnés pour le Prix Facile à lire Bretagne 2021

La sélection est la suivante :Amoureux, texte d’Hélène Delforge et illustrations de Quentin Gréban, Mijade éd., 2020Boom, Julien Dufresne Lamy, éd. Actes Sud, 2018Comme un chef, texte de Benoit Peeters, illustrations d’Aurélia Aurita, Casterman, 2018Hélios, Etienne Chaize, Ed. 2024, 2016Aux Marches de Bretagne, texte d’Yvon Le Men, illustration d’Emmanuel Lepage, Ed. Dialogues, 2019Mireille, ouvrière de la chaussure, Philippe Gaboriau, Ed. Atelier Henri Dougier, 2019Nous serons heureux, Luc Baba, Weyrich , 2020La Poule qui fit le tour du monde : une histoire vraie de Guirec Soudée, Guirec Soudée, Hachette, 2019L'agence Livre et lecture en Bretagne organise le Prix Facile à lire avec quatre bibliothèques départementales (Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan), l’association Les Chemins de lecture, le CLPS et l’AMISEP (organismes de formation spécialisés dans le champ de l’illettrisme).Les bibliothèques peuvent s'inscrire pour participer jusqu'au 17 août prochain. Lors de la dernière édition du prix, en 2019, Journal d’un enfant de lune d’Anne-Lise Nalin et Joris Chamblain (Kennes éditions) avait été élu lauréat.