8 titres sélectionnés pour le Prix Maison Rouge 2020

Pour 2020, sont donc retenus :La Grâce de Thibault De Montaigu, Éditions PlonSale Bourge de Nicolas Rodier, Éditions FlammarionLiv Maria de Julia Kerninon, Éditions L'IconoclasteL'île de Jacob de Dorothée Janin, Éditions FayardLa Colère d'Alexandra Dizzi, Éditions StockCinq dans tes yeux de Hadrien Bels, Éditions L'IconoclasteDe nos ombres de Jean-Marc Graziani, Éditions Joëlle LosfeldLa fille du chasse-neige de Fabrice Capizzano, Éditions Au Diable VauvertLe Prix a pour objectif de récompenser le talent de l’auteur d’un ouvrage sans catégorie prédéfinie (roman, essai, livre d’art…) parmi les ouvrages publiés depuis le mois de janvier et ceux en cours de parution pour la rentrée d’automne. « Au-delà de la qualité littéraire ou artistique de l’ouvrage, les critères de sélection sont : l’audace, l’originalité et la créativité », indique le jury.Le jury présidé par Philippe Djian réunit Frédéric Beigbeder, Frédéric Schiffter, Isabelle Carré, Dominique de Saint de Saint Pern, Diane Ducret, Claude Nori et Jean Le Gall.Le vote, la cérémonie de remise de Prix et la soirée auront lieu à la Maison Rouge le 14 août 2020 en présence du lauréat gagnant et de nombreux invités du monde culturel et artistique français. Le lauréat gagnant bénéficiera d’une dotation financière de la Maison Rouge.