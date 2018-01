80 illustrateurs exposés à la Foire du livre jeunesse de Bologne

Le jury international de la 55e édition de la Foire du livre jeunesse de Bologne vient de sélectionner les 80 illustrateurs qui seront exposés lors de l’événement. De nombreuses chances et opportunités seront réservées à ceux-ci.



Goldmund100 (Luca Volpi), CC BY-SA 3.0





L’exposition des illustrateurs aura lieu du 26 au 29 mars 2018 au Salon à BolognaFiere. Au total : 3053 illustrateurs de 72 pays pour un total de 15265 œuvres ont été présentés au jury composé de cinq personnalités internationales, du monde de l'illustration et de l'édition pour enfants. 77 œuvres ont été sélectionnées, provenant de 25 pays ou régions.



Cette exposition est une occasion de voir les différences entre les histoires, les cultures, les styles ou encore les traditions dans les illustrations. C’est aussi un moyen pour les artistes de se rencontrer et d’échanger des idées. Aussi, le jury a pu voir des illustrations de William Grill - deuxième plus jeune lauréat du prix Kate Greenaway en 2014 et lauréat du prix BolognaRagazzi pour la non-fiction en 2017 - mais aussi celles d’Anastasia Arkhipova, Peggy Espinosa ou encore Bernd Mölck-Tassel.



Cette année, les illustrations seront exposées sur des tables autour desquelles le public pourra marcher, les observant de la même manière que l’a fait le jury pendant leurs sélections. Après le Salon, les oeuvres seront exposées dans le monde, comme dans des centres culturels au Japon ou en Chine. Cette exposition est donc une véritable « vitrine » pour les artistes sélectionnés.



De même, les illustrations apparaîtront dans un catalogue, The Illustrators Annual, publié en italien, anglais, japonais et chinois et avec une nouvelle édition pour le marché américain, dont la couverture sera réalisée par Ludwig Volbeda (Grand Prix de la Biennale des Illustrations de Bratislava en 2017).



En ce qui concerne les illustrateurs de moins de 35 ans, ils pourront concourir au Prix international d’illustration. Ce dernier, lancé lors de la 46e édition de la Foire, est doté de 15 000 dollars par cette dernière ainsi que par la Fondation SM. Cet argent servira au financement de la création d’un livre publié par l’éditeur SM, en plus d’une exposition personnelle lors de la prochaine édition de la Foire.



De plus, comme pour les deux éditions précédentes, un illustrateur sera choisi parmi ceux choisis pour l'exposition et se verra confier la tâche de créer l'image pour la campagne de communication de l'édition suivante de la Foire. Cette année, une jeune artiste parisienne, Chloé Alméras, s’en était occupée.