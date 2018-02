9 romans retenus pour le Prix des Lecteurs de Levallois 2018

Depuis 2011, le Prix des lecteurs de Levallois récompense un roman historique francophone, publié entre les rentrées littéraires d'automne et de janvier. Doté de 2000 €, il sera remis le dimanche 11 mars, lors du Salon du Roman Historique de Levallois. Le lauréat succèdera à Jean-François Roseau distingué pour La Chute d'Icare en 2017.





Service photo ville de Levallois - CC BY ND NC 2.0



Partenaire du prix, la rédaction de l’hebdomadaire Le Point a établi une sélection de 9 titres soumise aux membres du jury. Ce dernier, composé de 12 abonnés de La Médiathèque de Levallois, 10 lectrices et 2 lecteurs âgés de 26 à 67 ans et choisis suite à un appel à candidature, couronnera le roman lauréat.



Les 9 romans en lice pour le Prix des Lecteurs de Levallois 2018

Kaouther Adimi, Nos richesses (Le Seuil)

(Le Seuil) Michèle Audin, Comme une rivière bleue (Gallimard)

(Gallimard) Michel Bernard, Le Bon cœur (La Table Ronde)

(La Table Ronde) Pauline Dreyfus, Le Déjeuner des barricades (Grasset)

(Grasset) Véronique Mougin, Où passe l’aiguille (Flammarion)

(Flammarion) Wilfried N’Sondé, Un océan, deux mers, trois continents (Actes Sud)

(Actes Sud) Alexis Ragougneau, Niels (Viviane Hamy)

(Viviane Hamy) Sébastien Rutès, La Vespasienne (Albin Michel)

(Albin Michel) Sébastien Spitzer, Ces rêves qu’on piétine (L’Observatoire)

(L’Observatoire)

Le lauréat 2018 succèdera à Jean-François Roseau, Kéthévane Davrichewy, Jean Mattern, Lola Lafon, Jean-Michel Guenassia et Carole Martinez, distingués ces dernières années.Nouveauté 2018 : En septembre dernier, a été lancé le premier Prix des jeunes lecteurs de Levallois à destination des élèves des écoles de la ville. C’est au total près de 300 élèves de CE2 et CM1 qui participent depuis la rentrée de septembre à cette première édition. La remise de ce prix aura également lieu à l’occasion du Salon du Roman Historique.Le Prix des lecteurs de Levallois est organisé par La Médiathèque de Levallois, en partenariat avec Le Point et avec le soutien de SoOuest.