97 pays et 300 000 livres pour la 25e Foire Internationale du livre de Pékin

Du 22 au 26 août prochains, la Chine accueillera la 25e foire internationale du livre de Pékin. Pour l’occasion, la manifestation change de lieu et déménage dans la nouvelle salle du Parc des expositions international. On y annonce la présence de « plus de 300 000 livres venant des quatre coins du monde ainsi qu’un millier d’activités culturelles », de quoi satisfaire tout le monde…





Photo d'illustration, hldpn, CC, BY NC 2.0





Photo d'illustration, hldpn, CC, BY NC 2.0

Disposant cette année d’un espace de près de 98.000 mètres carrés, la foire rassemblera 2500 exposants représentant 97 pays différents ajoutant le Liban, le Kirghizistan, le Venezuela et le Panama à ceux présents l’an dernier. Pour l’édition 2018, l’invité d’honneur est le Maroc, une façon de célébrer les 60 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Maroc.

Le ministère marocain de la Culture et de la Communication a confirmé la présence du Maroc à la manifestation. Le pays espère ainsi offrir un rayonnement international à sa culture, mais aussi mettre en lumière ses auteurs et ses publications, comme il l’exprime dans un communiqué. L’envergure de la foire sera aussi un outil pour entretenir et créer des relations fortes avec les éditeurs du monde entier.

Cette diversité devrait permettre à la foire de servir de « plateforme de qualité pour la coopération et la communication entre les maisons d'éditions chinoises et étrangères en important des livres étrangers de bonne qualité à l'intérieur de la Chine et en exportant des livres chinois à l'étranger ».



En marge de cette action de mise en contact, quatre autres grands axes seront développés tout au long de la foire. Le communiqué précise que « les 40 ans de la réforme et de l'ouverture de la Chine, la présentation de la culture africaine par la présence du Maroc, l'amélioration de l'expérience de lecture et des centres culturels pour permettre le développement multidimensionnel de l'industrie de l'édition et des établissements culturels, ainsi que la création de la Foire des livres pour enfants afin d'aider ces titres à être exportés » sont au programme.



via Xinhua et French China