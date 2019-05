À 12 ans, ses vers emballent La société des poètes français

Je rêve des déserts blancs de l’hiver

Un joyau sauvage aux aurores de lumière

Où harfangs des neiges et fous de Bassan

Nous emmènent au nord du monde tremblant.

On apprend en effet que Lauralie Alfonsi, collégienne de 12 ans, vient de remporter un prix remis par la SPF. C’est à l’initiative de sa professeur de Lettres que la jeune fille se lance dans des concours d’écriture.Et le quatrain qui suit, de sa main, pourra tout de même intriguer par sa maturité :« Je suis aux côtés de mes personnages dans les histoires et je m’éloigne dans un autre monde qui m’apporte beaucoup de bonheur », raconte-t-elle à France 3 Actuellement scolarisée au collège Saint-Joseph de Gap (Hautes-Alpes), elle revendique son projet de défendre la langue française avec ardeur. Attention, c’est toutefois dans la catégorie Enfant qu’elle concourrait et que son poème, La nouvelle France, a été récompensé.Elle évoque d’ailleurs un hommage tant à la francophonie, et spécifiquement au Québec, qu’à la langue française, parlée dans le monde. (via Alpes du sud