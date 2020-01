À Angoulême, une exposition consacrée à Catherine Meurisse

Embauchée à Charlie Hebdo en 2005, à 25 ans, alors qu’elle est tout juste diplômée des Arts Déco, Catherine Meurisse commence sa carrière par la bande dessinée d’humour. L’histoire de l’art et la littérature sont ses terrains de jeux préférés et au fil de ses différents albums — Mes hommes de lettres, Le pont des Arts, Moderne Olympia —, elle offre une relecture érudite et irrévérencieuse de la culture française.Cette fine critique se pose aussi en observatrice du monde contemporain, jetant un regard impertinent sur l’univers de la justice (La vie de Palais avec Richard Malka), la norme sociale (Savoir-vivre ou mourir), le sexe (Scènes de la vie hormonale), sans hésiter à faire preuve d’auto-dérision. Son trait vif et malin sublime ses albums pleins de fantaisie, mais sait aussi se faire précis et fouillé lorsqu’il s’agit de reproduire des œuvres d’art.Après l’attentat de Charlie Hebdo, auquel elle échappe, Catherine Meurisse met de côté son rôle de spectatrice critique. Se posant la question de l’identité, elle va alors rechercher « la beauté comme antidote à l’horreur ». Elle devient un personnage vivant et incarné de ses bandes dessinées, se reconstruisant en plaçant sa propre personne au cœur de ses récits — sans pour autant abandonner l’humour.Son approche picturale évolue. Elle se dessine dans des décors sereins, où le beau règne. Son trait comme libéré se fait virtuose et onirique. Une approche plastique qu’elle développe encore dans Les Grands espaces, autre récit autobiographique et très personnel qui revient sur son enfance à la campagne, où, bien entendu, les livres et l’art sont aussi formateurs que la nature.Les commissaires de l'exposition sont Stéphane Beaujean, Jean-Pierre Mercier et Anne-Claire Norot, sur une scénographie de Dominique Clergerie.Du 30 janvier au 1er marsMusée du Papier134 rue de BordeauxAngoulême, 16000 France