À Aubagne, une journée spéciale en hommage à l'écrivain Marcel Pagnol

Marcel Pagnol écrivait à la plume ronde sur des cahiers d’écoliers. Il avait la particularité d’écrire et de réécrire sans cesse certains passages, certaines pages. Jusqu’au choix final. Mais que disent les autres manuscrits de ce travail d’écriture ?



Pour la première fois, Nicolas Pagnol, Karin Hann et Jessica Nelson nous entrainent « aux sources » de Marcel Pagnol pour comprendre comment sont nés, sous l’apparence de la facilité, les textes inoubliables que nous connaissons.

Programme :

Intitulée « Manuscrits : aux sources de Marcel Pagnol », le vernissage de l’exposition se fera en présence du petit-fils de l'écrivain, Nicolas Pagnol, d'une spécialiste de son œuvre, Karin Hann, ainsi que de l’éditrice des éditions des Saint-Pères, Jessica Nelson, qui a publié les manuscrits de Marcel Pagnol. Musique, dédicace et cocktail dinatoire sont prévus au programme.Pour célébrer cet anniversaire, la Présidente du Pays d’Aubagne et de l’Étoile invitera les visiteurs à la découverte des manuscrits de La Gloire de mon père et du Château de ma mère. Une première, après leur édition aux Saint-Pères.Vernissage au Petit Monde de Marcel Pagnol de l’exposition Manuscrits : aux sources de Marcel Pagnol.Rencontre à trois voix à la Galerie Argilla entre le petit fils, la spécialiste et l’éditrice : Nicolas Pagnol racontera comment il a retrouvé et reconstitué les différents manuscrits des chefs-d’œuvre de son grand-père; Karin Hann proposera une analyse littéraire, vivante et sensible, offrant Un autre regard sur Marcel Pagnol, selon le titre de son livre. Enfin, Jessica Nelson, cofondatrice des Éditions des Saint-Pères, reviendra sur les aventures de l’édition de La Gloire de mon père et du Château de ma mère.Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.4 Cour de Clastre13400 Aubagne59/61 rue de la République13400 Aubagne