À l’affiche ! La BnF consacre une exposition aux affiches de films

Photographie : Metropolis de Fritz Lang, affiche de Boris Bilinsky

Morgane Spinec, du département des Arts du spectacle de la BnF, a sélectionné un certain nombre d'affiches de films tirées des collections de l'établissement patrimonial, pour cette exposition dont l'entrée est libre et gratuite.De Métropolis et Casablanca à l’Odyssée de Pi, en passant par Psychose, Les Dents de la mer ou la version polonaise de l’affiche des Sept Samouraïs, la présentation d’une sélection d’affiches — plus d’une centaine de pièces — permet de découvrir, voir ou revoir des visuels évocateurs et familiers, oubliés ou iconiques, de ce medium au croisement de la publicité et de l’art graphique.À l'occasion de cette exposition, la BnF publie un livre-posters, comprenant 22 planches détachables pour parcourir les affiches françaises de cinéma les plus marquantes, de Metropolis à La Bête humaine, du Dictateur au Salaire de la peur…Les affiches de cinéma conservées par la BnF ont été déposées entre 1895 et 1960, et couvrent ainsi une bonne partie de l'histoire du 7e art. L'inventaire des affiches, accessible sur Gallica , donne un aperçu vertigineux de cette collection...Entrée libre et gratuiteBnF site François-MitterrandAllée Julien Cain Quai François-Mauriac – Paris 13e