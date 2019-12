À l'approche des fêtes, des huîtres et un chef dans son assiette

Reconnus pour la qualité de leurs textes et de leurs photos, David Toutain, publié aux Éditions de La Martinière et Huîtres, publié aux Éditions Hachette Cuisine, tous deux lauréats, ont été longuement applaudis.Reconnu comme le meilleur ouvrage alliant littérature et gastronomie européenne, David Toutain, publié aux Éditions de La Martinière, a été élu à l’unanimité du jury. Le chef doublement étoilé, signe un livre sur son univers singulier et la création en cuisine, sublimé par de magnifiques photographies et une facture soignée.Pour le Président du Prix, Philippe Renard, cet ouvrage est « particulièrement bien construit. Il est très harmonieux et complet avec des recettes simples. Mais ce que j’aime particulièrement c’est l’aspect humain avec la mise en avant de la brigade et la dédicace de fin. C’est un livre original, où tous les acteurs sont présents ».Huîtres , fut manifestement une évidence pour le jury ! Pas de débat sur cet ouvrage plébiscité pour la qualité de ses photos et la mise en valeur des mets dans le cadre du Prix Spécial du Jury Pierre-Christian Taittinger.Les huîtres, dont les Français sont les premiers consommateurs au monde, a conquis sa place dans le palmarès du Prix grâce au talent d’Anaïs Delon et Emanuela Cino qui ont su sublimer ce produit à la veille de cette période de fête où il sera pleinement consommé. « Plus qu’un livre, c’est un objet ! » affirme Henri Pierre Millescamps, membre du jury expert en livres anciens auprès des tribunaux et spécialisé en ouvrages culinaires.