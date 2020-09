À l’heure des élections américaines, la Bnf vous donne rendez-vous

Illustration : Le gouverneur F.D. Roosevelt, candidat démocrate à la Présidence des États-Unis, harangue le foule du balcon du train spécial qui l’a amené à Topeka dans le Kansas, [photographie de presse] / Acmé, 1932, Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie

Les Primaires du Printemps 2020 devaient désigner le candidat et la ligne du parti démocrate pour affronter Donald Trump au scrutin présidentiel, prévu le 3 novembre. Elles ont été rapidement perturbées par la pandémie de coronavirus, et la gestion hasardeuse de la propagation du virus par le président en exercice. L’administration a fait preuve d’une impréparation et d’une impéritie qui ont heurté l’opinion publique américaine, ranimant les questions autour de l’inefficacité du système de santé. Dans la foulée de cet événement, l’assassinat de George Floyd à la suite de son interpellation par la police de Minneapolis et la vague de protestation qui s’en est suivi ont ravivé les questions raciales aux ÉtatsUnis. La réponse strictement répressive du président sortant aux mobilisations qui ont fleuri dans la plupart des grandes villes américaines ont encore attisé les tensions.S’inscrivant dans un contexte de désengagement américain sur la scène internationale et de tensions avec certains partenaires, l’année 2020 souligne ainsi les nombreuses faiblesses internes des États-Unis, auxquelles le vainqueur des prochaines élections devra faire face. À deux semaines d’une élection cruciale, les invités reviendront ainsi sur les modalités particulières du scrutin américain mais également sur les crises de la présidence Trump.Car il semble bien que c’est la démocratie américaine elle-même qui est en jeu, et sa capacité à maintenir le lien social dans un pays marqué par les divisions.Un plateau d’experts sera réuni autour de Pap N’Diaye Professeur des universités à l’Institut d’études politiques de Paris, Pap Ndiaye est spécialiste de l’histoire des États-Unis et de l’histoire des minorités. Il s’intéresse en particulier à l’histoire des AfricainsAméricains ainsi qu’à l’histoire et à la sociologie des populations noires en France. Auteur de nombreuses publications, iIl travaille actuellement à une histoire mondiale des droits civiques au XXème siècle.Laurence Nardon, Docteur en science politique à l’Université de Paris 1, dirige le programme Amérique du Nord de l’Ifri (Institut français des relations internationales). Ses domaines d’expertise sont l’histoire des idées politiques aux États-Unis, la politique étrangère américaine et les relations transatlantiques, la politique commerciale de l’administration Trump et ses relations avec la Chine.Elisa Chelles, Professeure de science politique à l’Université Paris Nanterre et chercheuse affiliée au LIEPP (Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques, dépendant de SciencesPo), Elisa Chelle est spécialiste des politiques sociales et de santé, aux États-Unis.Politiste, Marie-Cécile Naves est directrice de recherche et directrice de l’Observatoire genre et géopolitique à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS). Elle enseigne à l’université et en business school. Spécialiste des États-Unis à l’époque contemporaine, notamment des droites, de la politique intérieure et de la géopolitique américaines, elle s’intéresse également aux questions de genre, aux politiques d’éducation et de jeunesse et aux enjeux socio-politiques du sport.La Bibliothèque nationale de France propose, dans la bibliothèque tous publics comme en bibliothèque de recherche, un ensemble de documents permettant d’appréhender le fonctionnement de la démocratie américaine et la place des États-Unis sur la scène internationale. Les collections de science politique comprennent des ouvrages et des revues académiques relatifs à l’histoire des idées politiques, aux institutions, aux politiques publiques, aux partis et aux mouvements politiques, aux élections, à la vie politique et à la politique étrangère des États-Unis. Le fonds de publications officielles états-uniennes remonte au XIXème siècle et comporte différents types de documents couvrant des thématiques variées : législation, documents parlementaires (« Congressional record », « hearings »…), publications du Président des États-Unis, rapports officiels, statistiques… Disponibles sur papier, sur microfiches ou sous forme électronique, ces documents s’avèrent des sources utiles pour comprendre les États-Unis d’hier et d’aujourd’hui.Les élections américaines : Quelle présidence à l’heure de la pandémie et du retour de la question raciale ?Samedi 10 octobre 2020, 15h - 17h - Petit Auditorium, BnF François-MitterrandEntrée libre - réservation recommandée via l’application Affluences ou sur affluences.com (rubrique Bibliothèques)