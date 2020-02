À l'Ouest, rien de nouveau encore adapté au cinéma, avec Daniel Brühl

Image du film de Lewis Milestone, en 1930

Récemment présenté dans la liste des 125 livres les plus importants de ces 125 dernières années par le réseau de bibliothèques de la ville de New York, À l'Ouest, rien de nouveau, d'Erich Maria Remarque, sera une nouvelle fois adapté au cinéma, devant la caméra d'Edward Berger. Le scénario adapté du livre sera signé par Ian Stokell et Lesley Paterson.« Il s'agira d'un film physique, viscéral et très moderne, pour une histoire qui n’a jamais été racontée du point de vue de mon pays, qui n'a jamais fait l'objet d'un film en langue allemande », relève Berger, alors qu'Erich Maria Remarque était lui aussi allemand. « Nous avons maintenant la chance de faire un film anti-guerre qui va vraiment toucher notre public. »Le résumé de l'éditeur pour À l'Ouest, rien de nouveau :