À la BnF, une exposition sur la création de la Bibliothèque François-Mitterrand

La Bibliothèque nationale de France accueille, du 10 avril au 22 juillet 2018, une exposition sur... la BnF. « Dominique Perrault — la Bibliothèque nationale de France, Portrait d'un projet 1988 - 1998 » revient en effet sur la création de la Bibliothèque François-Mitterrand, dans le 13e arrondissement de Paris, par l'architecte Dominique Perrault.

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Le 14 juillet 1988, le Président de la République François Mitterrand appelle de ses vœux la création d’une « très grande bibliothèque ». En 1989, à l’issue d’un concours international, l’architecte Dominique Perrault, âgé de 36 ans, est désigné lauréat. La construction de la BnF François-Mitterrand parachève la politique des Grands travaux menée durant deux septennats.

Pour célébrer les 20 ans de son ouverture complète au public, la BnF présente une grande exposition, conçue par l’architecte lui-même, consacrée à ce bâtiment emblématique. Selon une mise en abyme inédite, celle-ci retrace le processus de création de ce projet marqué par des débats intenses et fertiles, par l’engagement de nombreux partenaires et par de multiples expérimentations jalonnant sa conception et sa réalisation.

Tout en écho aux éléments architecturaux spécifiques de la BnF et à son mobilier, la scénographie originale invite le visiteur à traverser les séquences thématiques qui couvrent l’ensemble du projet. Croquis, plans, maquettes et films, issus des archives de l’architecte et de différentes collections publiques, portent un regard nouveau sur l’histoire de la BnF François-Mitterrand, l’un des bâtiments publics contemporains les plus importants de France.

En 1996, Dominique Perrault a d'ailleurs reçu le Prix Mies van der Rohe pour son œuvre : aujourd'hui, l'esthétique de la Bibliothèque François-Mitterrand, son minimalisme, ainsi que les matériaux utilisés, le verre et le fer, font référence.

L'exposition retrace 10 ans de projet, de 1988 à 1998, avec quatre thématiques : l'objet architectural, le monument et le territoire, le jardin et matières et mobilier.

Du 10 avril au 22 juillet 2018

BnF François Mitterrand — Galerie II

Du mardi au samedi de 10h à 19h

Le dimanche de 13h à 19h

tarif plein : 9 € (billet couplé 2 expositions : 11 €)

tarif réduit : 7 € (billet couplé 2 expositions : 9 €)