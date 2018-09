À la croisée des mondes : une seconde saison déjà commandée

Cette fois, c'est la bonne : les fans de la saga À la croisée des mondes, de Philip Pullman, peuvent raisonnablement espérer une adaptation à la hauteur, grâce à la BBC. Alors que le tournage de la première saison d'une des séries britanniques les plus attendues du moment vient de commencer, Bad Wolf et New Line, les producteurs, se sont déjà engagés sur la voie d'une seconde saison, avec 8 nouveaux épisodes.

Détail de la couverture de l'intégrale d'À la croisée des mondes, chez Gallimard

Après une expérience malheureuse au cinéma, avec un seul film qui ne sera jamais suivi par d'autres, la saga À la croisée des mondes semble enfin sur les bons rails d'une adaptation télévisuelle. La BBC a officiellement lancé le tournage des premiers épisodes d'une série tirée de la saga de Philip Pullman, avec Bad Wolf et New Line — qui avait déjà misé sur la saga au cinéma — à la production.

Avec un casting alléchant — James McAvoy, Dafne Keen, Ruth Wilson et Lin-Manuel Miranda —, Jack Thorne, l'auteur de Harry Potter et l'Enfant Maudit, au scénario et Tom Hooper à la réalisation, la série s'annonce sous de très bons auspices. Et se présente déjà comme la série la plus chère de l'histoire de la télévision britannique.

À la réalisation des épisodes, on retrouvera également Dawn Shadforth (Trust) et Otto Bathurst (Peaky Blinders). Bonne nouvelle, les deux studios de production se sont d'ores et déjà engagés sur la voie d'une seconde saison, selon Deadline. Ce qui permet d'espérer que, cette fois, le récit sera raconté jusqu'à son dénouement.