À la découverte de Joseph Kessel, une vie d'aventure

Joseph Kessel et Olivier Weber (DR et Dimitri Beck)

Voyager avec l’écrivain, grand reporter, résistant, aviateur et académicien Joseph Kessel (1878-1979), c’est traverser le siècle, celui de la littérature et des guerres, et plonger dans l’aventure. Où il est question aussi des périples des deux écrivains en Afghanistan, en Orient, en Israël ou en Afrique. Et surtout de romans.Olivier Weber est écrivain, grand reporter et réalisateur. Romancier, correspondant de guerre puis ambassadeur de France pendant cinq ans, il est lauréat du Prix Albert Londres, du Prix du Livre Européen et Méditerranéen, du Prix des Romancières, du Prix de l’Aventure et du Prix Joseph Kessel.Pour ses livres et reportages, il a séjourné avec une quinzaine de mouvements de guérilla et couvert une vingtaine de conflits. Ses romans, essais et récits de voyage ont été traduits dans une dizaine de langues.La Société des Explorateurs Français invite à découvrir l’œuvre et les deux hommes, ce 3 octobre, à 18 h 30 – 184 boulevard Saint-Germain 75006 Paris.Olivier Weber, Alain Bouldouyre (illustrations) – Dictionnaire amoureux de Joseph Kessel – Plon – 9782259252829 – 28 €