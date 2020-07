À la découverte des plus beaux livres suisses de 2019

Lors du concours des « Plus beaux livres suisses » de cette année, 19 lauréats ont été choisis par L’Office fédéral de la culture suisse sur recommandation du jury. Parmi ceux-ci, 3 livres sont primés dans le cadre du concours international des « Plus beaux livres du monde ».Ces ouvrages d’exception pourront être admirés du 7 octobre au 11 novembre 2020 à la librairie du centre culturel suisse de Paris. On retrouvera également les œuvres du groupe Maximage saluées par le prix Jan Tschichold, qui honore des prestations remarquables dans le domaine du design éditorial.La sélection fera également l’objet d’une présentation au salon Offprint, ponctuée d’une série de rencontres et signatures du 12 au 15 novembre 2020.L’ouverture officielle sera précédée d’un vernissage, le 6 septembre, qui proposera dans la soirée un entretien entre Dan Solbach, graphiste de l’un des ouvrages lauréats avec l'un des éditeurs du livre, Yann Chateigné.