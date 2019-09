À la Foire de Francfort, une intelligence artificielle décernera un prix littéraire

(photo d'illustration, Victory of the People, CC BY 2.0)

Chaque année, la Foire de Francfort accueille des centaines de professionnels venus du monde entier, parmi lesquels des auteurs, qui profitent de l'événement pour faire le point sur les tendances de l'édition, les difficultés rencontrées dans l'exercice de leur métier ou encore se rencontrer et renforcer des relations amicales ou de travail. Le programme de la Foire leur accorde d'ailleurs une place, avec plusieurs événements dédiés.Chaque journée de la Foire sera dédiée à un genre particulier, une nouveauté annoncée pour cette édition 2019 : le vendredi, on parlera polars, romans policiers et thrillers, le samedi sera dirigé vers la romance et le dimanche consacré à la fantasy.De nombreux événements adressés à « tous ceux qui écrivent » seront organisés : le jeudi 17 octobre, à 14 heures, une table ronde sera l'occasion de faire le point sur la réforme européenne du droit d'auteur. Quelles mesures concrètes, quel calendrier ?Le lendemain, vendredi 18 octobre, un autre événement abordera la question cruciale des stéréotypes : « Est-ce que je peux écrire ceci comme cela ? » s'interroge la table ronde. Une interrogation qu'il est sans doute nécessaire de prendre à bras le corps, alors qu'un appétit pour des histoires, des personnages et des actions diversifiés se manifeste du côté du public.Le 19 octobre, les réseaux sociaux seront à l'honneur avec une conférence portant sur les activités littéraires en cours sur Instagram, par la communauté mondiale des bookstagrammers...Mais le clou du spectacle sera sans aucun doute la remise d'un prix, le 17 octobre, un peu particulier. La récompense sera décernée par une intelligence artificielle , nommée LiSa et développée par la société QualiFiction, qui prétend pouvoir « deviner » les chances de succès d'un texte à partir de certains paramètres. Elle élira donc un récit promis à un grand avenir, sans aucun doute...