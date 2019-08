À la Foire du livre de Pékin, un auteur répond aux questions en hologramme

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

La Chine investit massivement dans la technologie 5G, et tout événement peut servir à la promotion de l'excellence du pays. Ainsi, le 26e Salon international du livre de Beijing (ou Pékin) a accueilli un auteur, A Lai, qui est resté bien à distance de la manifestation et a malgré tout répondu aux journalistes à l'aide de la technologie 5G, en apparaissant sous la forme d'un hologramme.Ce mercredi, dans l'espace « 5G+reading » de la Foire, consacré à la promotion de cette nouvelle technologie de transfert de données, l'écrivain a répondu aux questions qui lui étaient posées, « sans délai ni interruption », rapporte China Daily . Il faudra croire le compte-rendu sur parole, car aucune image de l'événement ne circule pour le moment.A Lai, écrivain chinois d'origine tibétaine, a signé romans et recueils de nouvelles, mais s'est tourné ces dernières années vers le cinéma : interrogé sur l'usage de cette nouvelle technologie, il a souligné qu'il espérait qu'elle serait prochainement utilisée dans le domaine de la littérature.Plusieurs démonstrations, au cours de la foire, exposeront comment la technologie 5G et les hologrammes permettront aux lecteurs d'assister à des lancements de livres, avec l'auteur présent un peu partout dans le monde, en simultané.Ce n'est pas la première fois qu'un hologramme apparait dans une manifestation littéraire : en 2016, la Foire du Livre de Londres avait ainsi accueilli un hologramme de William Shakespeare, pas moins. Les visiteurs pouvaient lui poser toutes sortes de questions, auxquelles il répondait en temps réel.La Foire du Livre de Pékin se déroule dans des conditions particulières, alors qu'importantes manifestations se déroulent à Hong Kong pour protester contre l'ingérence de plus en plus forte du gouvernement chinois dans la gestion de ce territoire indépendant.Un pavillon dédié à Hong Kong est toutefois présent, mais les événements devraient limiter la fréquentation de cette 26e Foire du livre.