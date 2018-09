À la recherche du pain vivant, Prix Mange, Livre !

Lundi 3 septembre, au restaurant le Vagabond à Lille, le jury du Prix « Mange, Livre ! », constitué de journalistes et de chefs, a attribué la récompense 2018 à l’ouvrage de Roland Feuillas et Jean-Philippe de Tonnac, À la recherche du pain vivant, publié par les éditions Actes Sud.



Le lauréat 2018 © Renaud Wailliez





Le Prix « Mange, Livre », créé en 2017 dans le cadre du festival culinaire Mange Lille ! récompense un ouvrage mettant en avant une alimentation issue de pratiques respectueuses de la nature et de la biodiversité et incitant à manger mieux et sain.

Quoi de plus naturel, pour cette délibération, que de réunir le jury sous les serres du jardin du chef lillois Nicolas Pourcheresse, au milieu des pieds de tomates et des plantes aromatiques ?

Le Prix sera remis lors de la Nuit des Bibliothèques, le samedi 13 octobre, à Lille, en présence de l’auteur qui participera à une conférence-débat. Il est doté d’un chèque de 1 000 € remis à l’auteur.

À la recherche du pain vivant est le récit d’une reconversion professionnelle, celle de Roland Feuillas, ancien chef d’entreprise devenu boulanger à Cucugnan dans les Corbières. Dans sa recherche de sens, Roland Feuillas s’attelle à comprendre tous les cycles du pain, du grain au levain, et livre un témoignage profondément humaniste à travers cet aliment ancestral.





Le jury pendant les délibérations © Renaud Wailliez





En plus de l’ouvrage lauréat, six ouvrages, parus sur la période juin 2017 - juin 2018, étaient en lice, sélectionnés par un comité d’experts (libraires, journalistes) en partenariat avec la librairie Le Furet du Nord.

Lettre à une petiote sur l’abominable histoire de la bouffe industrielle, de Fabrice Nicolino (Les Échappés)

Le manifeste du bien-manger, de Véronique Richez-Lerouge (Erik Bonnier)

On achève bien les éleveurs, coordonné par Aude Vidal (L’Échappée)

Manifeste pour une cuisine responsable, de Chef Simon (Chêne)

L’expérience alimentaire : manger et rester sain d’esprit, de Stanislas Kraland (Grasset)

Les Semences en questions, de Catherine Flohic (Les Ateliers d’Argol)

Le jury 2018 rassemblait Pascal Barbot, chef de L’Astrance, Paris 16e ; Sang Degeimbre, chef de L’Air du Temps, Liernu (Belgique) ; Sonia Ezgulian, journaliste et auteure culinaire ; François-Régis Gaudry, journaliste ; Claire Heitzler, chef pâtissière à Paris ; Nicolas Pourcheresse, chef du Vagabond à Lille, et Olivier Roellinger, chef des Maisons de Bricourt à Cancale.





Jean-Philippe De Tonnac ; Roland Feuillas – À la recherche du pain vivant – Actes Sud – 9782330080235 – 19,80 €