À Londres, la Foire du Livre tourne la page du livre uniquement imprimé

La Foire du Livre de Londres, une des plus importantes foires professionnelles du monde du livre, a ouvert ses portes ce matin à Olympia, dans la capitale britannique, avant un retour au mois de mars l'année prochaine. Sa directrice, Jacks Thomas, s'est félicitée d'une diversification de la production littéraire, avec la montée en puissance de nouveaux formats, souvent concomitants.

Jacks Thomas, lors de l'ouverture de la Foire (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

L'imprimé ne règne plus en maître à la Foire de Londres : si nombre d'éditeurs réservent toujours une place importante, sur les stands, aux ouvrages, le souci de nombre de professionnels, lors de l'événement, porte sur les perspectives cross-media. Ce concept désignant une exploitation multiple d'une oeuvre, par l'éditeur lui-même ou un partenaire, à travers différents formats : le texte, bien sûr, mais aussi l'audio, l'audiovisuel ou même l'application et le jeu vidéo. L'enjeu, pour les éditeurs, reste de conserver la possibilité d'exploiter ces différents formats, face à des auteurs désireux d'obtenir plus de contrôle sur l'exploitation de leurs oeuvres.La Foire du Livre de Londres a embrassé depuis plusieurs années cette perspective pour l'organisation de son événement professionnel, assurée par Reed Expositions, mais commence à en voir les effets chez les éditeurs en déplacement. Ils sont près de 1500 exposants, venus de 120 pays différents, pour un public de 25.000 personnes environ, uniquement composé de professionnels, sur 3 jours.Si le Royaume-Uni et les États-Unis font partie du top 3 des pays les mieux représentés au sein de la Foire, le géant chinois a largement investi Londres, qui lui permet, avec la Foire de Francfort, d'organiser un flux d'importations toujours aussi important dans le secteur de l'édition. Estonie, Allemagne, Malte, Pologne, Lettonie, Norvège et Afrique du Sud viennent ensuite compléter la liste des pays les plus présents, sachant que les pays baltes sont cette année invités d'honneur de l'événement.« Les premiers mois de 2018 ont été marqués par une hausse des ventes de livres de non-fiction, et particulièrement des livres politiques », a souligné Jacks Thomas, directrice de la Foire, en ouverture de l'événement. Fire and Fury, Le Feu et la Fureur en français, un ouvrage sur les premiers mois de la présidence de Trump signé par Michael Wolff, a relancé l'intérêt autour de ce type d'ouvrages géopolitiques, même si la figure de Donald Trump et son exubérance n'y sont pas étrangères.À voir si l'épiphénomène se transforme en succès d'édition : la Foire, toujours le lieu d'annonce de grosses sorties chez les géants du secteur, a ainsi accueilli une reconstitution du Bureau ovale, président orange compris, pour la promotion de The President is Missing, signé par James Patterson et Bill Clinton et attendu pour juin 2018.Face à ces tendances de l'édition qui dissimulent souvent le reste de la production, la Foire de Londres s'efforce de donner une visibilité à d'autres pans créatifs : l'illustratrice Lauren Child, Children's Laureate, a ainsi été désigné illustratrice de la Foire, tandis qu'Imtiaz Dharker est la poétesse de l'événement. Charlie Adlard, coauteur de The Walking Dead, a pour sa part reçu le titre d'auteur crossmédia...Comme d'autres pays européens, l'édition au Royaume-Uni a vu ses ventes totales stagner, avec une hausse mesurée de 0,2 % en 2017. Le livre audio a tiré son épingle du jeu, avec une croissance de 15 % des dépenses du grand public pour ce segment, contre des baisses de 1 % pour l'imprimé de 8 % pour le livre numérique, selon l'institut britannique Nielsen.