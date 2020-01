À Londres, une exposition sur les Animaux fantastiques de l'univers Harry Potter

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Science, cinéma, télévision et littérature unis dans une même exposition : le Muséum d'Histoire naturelle de Londres est fier d'annoncer une exposition inédite, « Fantastic Beasts: The Wonder of Nature », ouverte au printemps 2020, en accès libre. L'ensemble a été conçu en partenariat avec Warner Bros, bien sûr, qui possède les droits sur les films, mais aussi la BBC.Au sein de la Waterhouse Gallery, un vaste espace, les visiteurs pourront découvrir des créatures magiques tirées de l'univers Harry Potter, mises côte à côte avec des spécimens issus de notre faune terrestre et moldue. Cette perspective permettra de remarquer les inspirations de J.K. Rowling, mais devrait aussi sensibiliser à la protection de la planète, pour préserver la magie qu'elle diffuse.Parmi les pièces exposées, la corne d'un Éruptif, aussi connu sous le nom d'étrompard, un grand animal ressemblant à un rhinocéros, en bien plus massif. Ou bien un authentique crâne de dragon, emprunté à la classe du Professeur Remus Lupin.« Une spectaculaire célébration de la science et de la nature, riche en surprises et en découvertes incroyables : il sera impossible de quitter les lieux sans avoir envie d'en apprendre plus sur les merveilles de notre planète et les moyens de la protéger encore plus », assure Clare Matterson, responsable des visiteurs au sein du Muséum.Si l'aspect des créatures et animaux sera l'un des éléments les plus importants de l'exposition, cette dernière étudiera également les modes de vie, d'attaque et de défense, comme le camouflage, par exemple.L'exposition ira de pair avec un documentaire exclusif de la BBC, Fantastic Beasts : A Natural History, produit avec le Muséum et Warner Bros, et qui reprendra le principe de l'exposition. Le tout sera porté par la voix de Stephen Fry.L'exposition ouvrira au printemps prochain, pour 7 mois à Londres, avant de partir pour une tournée internationale... Plus d'informations pour les réservations à cette adresse