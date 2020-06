A Nancy, Le Livre sur la Place 2020 durera 10 jours

Crédit photo : Actualitté - Richard Ford - Livre sur la Place 2014

C’est l’un des rendez-vous phares dans la vie culturelle de Nancy et le premier salon de la rentrée littéraire. À l’instar de nombreux évènements littéraires, le Livre sur la Place vivra à Nancy sous une forme réinventée. Au mois de mai dernier , le maire de la ville, Laurent Hénart, annonçait déjà que la manifestation s’adapterait aux contraintes sanitaires.Le chapiteau central, qui abrite habituellement les auteurs en dédicace et les stands des libraires, sera ainsi transformé en un « village des dédicaces », avec plus d’espace. De plus le festival sera étalé sur 10 jours au lieu des 2 habituels, pour permettre une programmation toujours aussi riche malgré la capacité d’accueil réduite.Axé sur la rentrée littéraire, le salon invitera de nombreux écrivains prestigieux ; les prix littéraires, les tables rondes, les lectures, les grands entretiens seront suivis de dédicaces sur site.Entièrement gratuite, cette manifestation propose des rencontres accessibles à tous sur inscription.