À Nancy, le Livre sur la Place 2020 se réorganise

Sous le chapiteau central du Livre sur la Place (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Les habitués du festival nancéien ne s'étonneront pas de la disparition du chapiteau central du Livre sur la Place, où la circulation s'avère souvent difficile lors de la manifestation. Le maire de la ville de Nancy, Laurent Hénart, a annoncé le maintien de la manifestation littéraire, qui donne traditionnellement le « coup d'envoi » de la rentrée littéraire française.Un maintien, certes, mais sous « une forme différente », a expliqué le maire candidat à sa réélection. « L'idée est d'échelonner les lectures, rencontres et dédicaces sur plusieurs week-ends, avec des jauges de salles beaucoup plus faibles », a-t-il indiqué au journal local L'Est Républicain Si l'ensemble est encore sujet à des changements, l'équipe derrière le Livre sur la Place privilégie l'hypothèse d'un week-end central, celui du 12 et 13 septembre, « avec pourquoi pas une ville entièrement piétonne afin de créer une ambiance heureuse ou au moins chaleureuse ».Le chapiteau central, qui abrite habituellement les auteurs en dédicace et les stands des libraires, devrait être transformé en un « village des dédicaces », avec plus d'espace. « Des commerçants se sont d’ores et déjà proposés pour accueillir des auteurs », signale encore Laurent Hénart. Des écoles et d'autres bâtiments communaux pourraient aussi être investis par la manifestation.