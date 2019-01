À New York, une collection de rares manuscrits français dévoilée

Premier étage du Club Grolier (Mark B. Schlemmer - CC BY 2.0)

L’exposition comprend environ 90 œuvres entièrement tirées des vastes collections du club Grolier. Les œuvres présentées datent du Moyen Âge et de la Renaissance et ont été réalisées par des auteurs tels que Voltaire, Anatole France, Jean-Paul Sartre ou encore Jacques Brel. Les artistes incluent également des scribes anonymes aux miniaturistes Boyvin, Abraham Bosse, Felix Bracquemond et Henri Matisse.Beaucoup de livres de cette collection sont considérés comme des pièces uniques. L’une d’elles est un manuscrit du XVIIIème siècle retrouvé au XXème siècle durant la Seconde Guerre mondiale. Trouvé par des soldats français à Berghof, la résidence secondaire d’Adolf Hitler en personne, le livre contient un inventaire de la bibliothèque de Madame de Pompadour. Selon certaines hypothèses, cette œuvre aurait été donnée à Hitler par Göring.L’exposition et le catalogue de l’exposition ont été supervisés par H. George Fletcher, membre du club Grolier depuis 1973. Il était le conservateur Astor des livres imprimés et des reliures à la Morgan Library & Museum. Il a participé à de nombreuses expositions aux États-Unis et en France, notamment sur des thèmes livresques français. En 2013, il a été honoré en France en tant que Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres.Club privé et société de bibliophiles à New York, le club Grolier a maintenu une forte tradition francophile depuis sa fondation en 1884. La société tient son nom de Jean Grolier, collectionneur de la Renaissance remarqué pour son mécénat d’érudits, ses imprimeurs, ses reliures commandées en son temps et son habitude de partager sa bibliothèque avec des amis.Des visites gratuites seront organisées le 25 janvier de 12 h à 13 h (heure américaine) et le 1er février de 13 h à 14 h (heure américaine). Le conservateur du club dirigera personnellement les visites. Pour vous rendre à l’exposition, rendez-vous au 47 East 60th Street, New York, NY 10022.