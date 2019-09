À Paris, un colloque international consacré à la littérature de voyage

Vendredi 18 octobre

Samedi 19 octobre

L'organisation de ce colloque international est assurée par Sarga Moussa, (CNRS/THALIM), Philippe Antoine (EA CELIS, Université Clermont Auvergne), Chloé Chaudet (EA Celis, Univ. Clermont-Auvergne/associée à Thalim) et Gilles Louÿs (Université Paris Nanterre, EA CSLF).Le programme est le suivant :9hIntroduction, par Sarga Moussa9h301re conférence inaugurale : Charles Forsdick (Université de Liverpool) : « De la littérature voyageuse à la littérature migrante »10h30PausePrésident de séance : Sarga Moussa (CNRS/Thalim)11hGuillaume Thouroude (Université Nizwa) : « Le récit de voyage dans la théorie des genres littéraires »11h40Jean-Xavier Ridon (Université de Nottingham) : « Stratégies discursives du voyageur contemporain »12h20Raphaël Piguet (Université de Princeton) : « Du monde au texte, et retour : de l’usage critique de la littérature de voyage »13hBuffetPrésident de séance : Xavier Garnier (Sorbonne Nouvelle/Thalim)14hCatherine Mazauric (Université d’Aix-Marseille) : « Routes de la migration irrégulière : épreuves, stations, récits (1987-2017) »14h40Claudine Le Blanc (Sorbonne nouvelle) : « Théâtres en voyage »15h20PausePrésident de séance : Philippe Antoine, Clermont Auvergne/Celis15h40Muriel Détrie (Sorbonne Nouvelle) : « Le voyage-haïku, ou comment résoudre la tension entre récit de voyage et poésie »16h20Guillaume Soulez (Sorbonne Nouvelle) : « Chris Marker devant le voyage. L’album en puissance »17hDanièle Méaux (Université Saint-Étienne) : « Tourisme de la catastrophe »20hDîner9h2e conférence inaugurale : Jean-Didier Urbain (Université Paris 5) : « Ce que raconter veut dire. Récits de voyage et vérités du voyage »Présidente de séance : Chloé Chaudet, Clermont Auvergne/associée Thalim10hOlivier Penot-Lacassagne (Sorbonne Nouvelle) : « Voyages sans ailleurs pour routards mondialisés »10h40Pause11hVéronique Porra (Université de Mayence) : « Le récit de voyage en palimpseste : contre-narrations et récits de substitution dans les littératures francophones »11h40Philippe Antoine (Université Clermont Auvergne) : « Des écrivains à bord du Transsibérien »12h20BuffetPrésidente de séance : Chloé Chaudet14hGilles Louÿs (Université Paris Nanterre) : « D’un corpus sans bords : la littérature de voyage au miroir de ses éditeurs »14h40Table ronde animée par Gilles Louÿs :Christian Garcin (écrivain)Joseph Ngijol (responsable master tourisme culturel à la Sorbonne Nouvelle)Reynald Mongne (éditions Ginkgo)Philippe Pataud-Célérier (Le Monde diplomatique)16h10Pause16h30Conclusions, par Philippe Antoine