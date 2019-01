À partir du 21 octobre 2019, Tolkien et la Terre du Milieu à la BnF

< >

L'exposition prévue à la BnF, sur plus de 1000 m2, s'approche, et chaque étape sur son parcours mondial permet de faire monter l'impatience en découvrant quelques pièces supplémentaires. La bibliothèque de Bodley, de l'université d'Oxford, a d'abord accueilli l'exposition , et, le 25 janvier, c'est à New York qu'un morceau de la Terre du Milieu sera présenté, au sein du Morgan Library and Museum.« Tolkien : Maker of Middle-Earth » présente ainsi aux visiteurs « des photographies et des souvenirs familiaux, des illustrations originales de Tolkien, des cartes, des manuscrits et des dessins relatifs au Hobbit, au Seigneur des Anneaux et au Silmarillion », promet l'exposition.« Nous pouvons voir ces moments cruciaux dans la création du récit, par exemple quand il change le nom du sorcier en Gandalf ou trouve soudainement l'idée de l'anneau unique », souligne John McQuillen , commissaire de l'exposition.Bien sûr, une bibliothèque s'impose comme le lieu idéal pour accueillir une telle exposition : un tel lieu permettra de faire le lien entre les récits de Tolkien et ses inspirations, de Beowulf à la mythologie scandinave...via Open Culture