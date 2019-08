À peine publié, le nouveau roman d'Ann Cleeves sera adapté pour la télé

© Ph Matsas / Opale © Ph Matsas / Opale









Revenu dans une communauté qu’il avait laissée loin derrière lui, Matthew Venn, détective, regarde l’église alors que l’on enterre son père. Mais son retour coïncide également avec la découverte d’un corps : un homme portant le tatouage d’un albatros a été retrouvé sur la plage. Dans cette commune du comté de North Devon, les cadavres ne sont pas légion. On est plus habitué aux tumultes de la Taw et du Torridge, les deux rivières qui convergent pour se jeter dans la mère.On aime bien les secrets, également. Surtout ceux qui dissimulent des morts.Silveprint est coutumier des œuvres de Cleeves : une adaptation qui aura duré cinq saisons portait sur les romans de la série Shetland — avec une diffusion à succès sur la BBC. Et l’actrice Brenda Blethyn, qui incarne le personnage de Verra Stanhope a été reconduite pour une dixième saison de cette autre adaptation. (voir extrait ci-dessous)« Je suis heureuse que l’équipe de Silverprint ait optionné The Long Call. Les adaptations de Vera et Shetland ont saisi l’essence de mes livres, tout en créant des séries qui remportent un énorme succès », assure l’autrice à Deadline Dix années de collaboration, voilà qui forge une relation durable. Et les romans policiers de Cleeves apportent encore un peu plus d’eau au moulin des producteurs… La traduction du livre n'a pas encore été annoncée en France, mais sa bande annonce est déjà disponible.