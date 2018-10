À Rennes, 100 jeunes réunis autour de Bulles en Fureur

Organisé par la Protection Judiciaire de la Jeunesse, la ville de Rennes et la Cité Internationale de la BD, Bulles en fureur réunira une nouvelle fois, le 20 octobre prochain au Théâtre de la Paillette, une centaine de jeunes, dont certains suivis pas la PJJ, à l'occasion de lectures, rencontres, ateliers, échanges et remise de prix autour de la bande dessinée.

La culture au service de l’insertion des mineurs en conflit avec la loi



L’évènement Bulles en fureur permet aux jeunes de se familiariser avec le livre, l'écriture, le dessin, au travers de différents ateliers, et de découvrir ou redécouvrir le plaisir de lire.



Cette journée est tout d’abord l’occasion de présenter les œuvres qu’ils ont réalisées dans leur structure : chaque adolescent peut mettre en valeur son savoir-faire à travers le prix jeunes-créateurs. Bulles en fureur favorise les échanges : les jeunes apprennent à confronter leurs avis aux autres jeunes, aux éducateurs, mais aussi aux professionnels de la bande-dessinée.



Plus largement, Bulles en fureur est un évènement qui favorise l’accès à la culture pour le plus grand nombre et concourt à la prévention et à la lutte contre l’illettrisme. Les éducateurs de la PJJ travaillent, tout au long de l’année, avec les jeunes sur ces notions, nécessaires à leur insertion socio-professionnelle.





Rencontre entre les auteurs et les adolescents



Cette 27ème édition, accueille trois professionnels du monde de la BD, et lauréats : Olivier Bosquet, auteur de « FRNCK – Tome 1 : le début du commencement », Otéro, auteur de « Confessions d’un Enragé » et Régis Donsimoni, auteur d’ « Hector - Manigances et coups tordus ».



Une séance de dédicaces ainsi que des échanges sur l’univers de la bande dessinée seront organisés.





Programme



9h30 : Ouverture de la manifestation par les représentants de la ville de la Rennes, de la PJJ et de la CIBDI

9h40 : Remise des prix de la 27ème édition

10h : Point presse. PJJ, Ville de Rennes, CIBDI et auteurs

10h15 : Fabrique à Bulles

11h30 : Présentation de la sélection des BD par la troupe de théâtre d’improvisation 15h30 : Remise du prix jeunes créateurs