À Trois Rivières, Guillaume Morrissette et Patrick Senécal chauffent la salle

. Le trentenaire de la manifestation a battu des records et au vu des photos reçues à la rédaction on se demande si la performance scénique des auteurs Guillaume Morrissette et Patrick Senécal n’y serait pas pour beaucoup… Une chose est sûre, ils étaient dans le thème.

Le Centre des congrès de l’hôtel Delta accueillait cette année l’évènement avant ses grands travaux de rénovation. Clôturé hier, le site Radio Canada communique sur le bilan plus que positif de cette édition en rapportant les propos de Julie Brosseau, directrice générale du salon : « À tous les points de vue, on ne pouvait rêver d’une plus belle édition pour le 30e Salon du livre de Trois-Rivières. »

La programmation de cette année aura fait bouger les foules, tant et si bien que, par manque de place assise, les participants ont parfois dû assister debout à certains entretiens. Mais pour certaine intervention pas besoin de siège. Et quand on voit Guillaume Morrissette guitare à la main et Patrick Sénécal prendre possession de la scène avec son micro, pas besoin de s’asseoir.