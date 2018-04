A Turin, le salon du livre fait chauffer les Pavillons du Lingotto

#SalTo18 – La semaine est aux apaisements : ce 10 avril, on apprend que le salon du livre de Turin a signé un accord avec GL events Italia. C’est toujours au Lingotto que l’on retrouvera la manifestation : les différents pavillons accueilleront ainsi les événements de la 31e édition du 10 au 14 mai.



Crédit Salone del libro



Sur la thématique portée vers l’avenir, « Un giorno, tutto questo » (Un jour, tout cela...) le salon international s’ouvrira avec un focus spécifique sur la littérature française, entre autres.

Dans le même temps, GL events Italia — Lingotto Fiere, propriétaire du Lingotto a signé un accord avec la Fondazione Circolo dei lettori. Cette dernière a pris en charge, dans le cadre du protocole d’accord du 14 décembre, l’organisation de l’édition 2018 de l’événement. La fondation qui avait précédemment cette responsabilité a en effet été dissoute en décembre 2017.

On apprend que, moyennant le paiement d’un loyer de 675.000 €, les Pavillons 1, 2 et 3 ainsi que les salles de conférences seront mises à disposition. Un montant qui a été trouvé, insistent les organisateurs, grâce à la médiation fondamentale entre la maire Chiara Appendino, le président de la région du Piémont, Sergio Chiamparino, ainsi que GL events Italia et la Fondazione Circolo dei lettori.









À ce titre, GL Events Italia prendra en charge la logistique – billetterie, veilleurs de nuit pour la sécurité de l’événement, et autres. Pour l’édition 2018, le Hall 5 sera également mis à disposition par 8 Gallery, son propriétaire. Le groupe GWM, qui dispose de l’espace en gestion, a décidé de reporter le début des travaux, et l’extension de la structure, tout en accordant une gratuité à la foire pour cette édition.

Cette année, en amont de la manifestation, et depuis le 5 avril, un Grand Tour, en français dans le texte, a été entamé. À travers 11 étapes, les organisateurs vont à la rencontre des bibliothèques et librairies de la ville : Nicolas Lagioia, commissaire de la manifestation, et Marco Pautasso, directeur adjoint, prennent leurs bâtons de pèlerin, en compagnie d’invités surprise.

« Le Salon a senti et fortement perçu la proximité que les Turinois entretiennent avec lui à chaque moment de son histoire : cette initiative veut offrir l’opportunité de restaurer l’affection et la passion du public, qui ont été les véritables moteurs du succès de la dernière édition », notent les organisateurs. Pour l’édition 2017, le salon a attiré 64,3 % de visiteurs extérieurs à la ville de Turin, contre 54,9 % quatre ans plus tôt.

ActuaLitté est partenaire du Salon international du livre de Turin.