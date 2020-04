Abdelouahab Aissaoui reçoit le Prix international de la fiction arabe

Le lauréat du Prix international de la fiction arabe a reçu un prix de 50.000 $, ainsi que le financement garanti de la traduction de son livre en anglais, pour en assurer une large diffusion et d'autres traductions dans le monde.« La Cour de Sparte se distingue par sa force stylistique. Le roman est polyphonique — avec plusieurs voix racontant l'histoire. Les lecteurs profitent d'un regard à plusieurs niveaux de l'occupation historique de l'Algérie et, de là, des conflits de toute la région méditerranéenne, avec des personnages incarnant des intérêts différents et des visions croisées », a commenté Muhsin al-Musawi, qui présidait le jury de cette édition 2020.Le roman d'Aissaoui propose en effet de suivre cinq personnages, tous confrontés à la vie dans une Algérie livrée aux forces coloniales, qu'elles soient françaises ou ottomanes.6 ouvrages étaient encore en lice pour le dernier tour de la récompense Le jury de l'édition 2020 réunissait Muhsin al-Musawi, Pierre Abi Saab, Reem Magued, Amin Zaoui et Viktoria Zarytovskaya. Abdelouahab Aissaoui succède à Hoda Barakat, qui avait remporté le Prix international de la fiction arabe en 2019 pour son livre The Night Mail (Dar al-Adab).