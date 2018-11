Actes Sud, lauréat du prix Turjuman doté de 215 000 € pour une traduction

Lors de la Foire du livre de Sharjah, la maison Actes Sud a remporté le Turjuman Award, pour sa traduction en français du livre de l’auteur syrien Abdul Rahman Al Kawakibi. Du despotisme et autres textes a été traduit par Hala Kodmani.







Publié en janvier dernier, le livre porte sur les théories d’Abd al-Rahmân al-Kawâkibî. Né à Alep, Syrie, en 1849 est l’une des grandes figures du réformisme musulman à la fin du XIXe siècle et un précurseur de l’arabisme.

Le prix, quant à lui, encourage les traductions internationales, en ce qu’elles « bâtissent la civilisation humaine et construisent des ponts reliant l’est et l’ouest ». La dotation globale est de 1,3 million AED, dont 70 % reviennent à la maison étrangère et 30 % à l’éditeur arabe d’origine. Sauf que le livre est paru pour la première fois en 1900, et se trouve donc dans le domaine public.

Un ouvrage fondateur, dont la traduction française est depuis longtemps attendue, est une puissante charge contre le despotisme, soulignant ses conséquences désastreuses sur la religion, le savoir, l’économie, la morale, l’éducation et le progrès.



S’inspirant de la pensée libérale européenne, qu’il a probablement connue à travers des traductions en turc, et établissant des équivalences entre ses principaux concepts et les prescriptions de l’islam, il préconise l’instauration d’un régime fondé sur la liberté de conscience, l’égalité entre tous les citoyens et la séparation des pouvoirs législatif et exécutif – mais aussi des pouvoirs religieux et politique.

Souvent cité par les démocrates arabes et les défenseurs des droits de l’homme, notamment ces dernières années à la faveur des soulèvements populaires, l’essai est augmenté d’autres textes de l’auteur et d’une postface de son petit-fils soulignant sa brûlante actualité.