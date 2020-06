Adaptation : la Saga des émigrants bientôt portée sur grand écran

Les paysans du Småland, une province du sud-est de la Suède, vivaient paisiblement de leurs terres. Vers le milieu du xixe siècle, cet ordre immuable commença à trembler sur ses bases. Les terres sans cesse divisées par les héritages vinrent à manquer. Et les échos venus d’au-delà de l’Océan donnèrent des envies de liberté. Au pays est le premier volume de l’épopée de ces gens ordinaires animés du souffle de l’aventure et du formidable espoir de recommencer leur vie.

Erik Poppe a annoncé tourner son film en Suède à partir de septembre prochain. D’après Deadline , le réalisateur aurait déjà constitué son casting. L’actrice Lisa Carlehed (Until We Fall) incarnera Kristina, le premier rôle féminin, aux côtés de Gustaf Skarsgård (Viking), qui jouera Karl-Oskar.La cinéaste et actrice Liv Ullmann fera également partie du projet. Notons que cette dernière jouait d'ailleurs Kristina dans la première adaptation des romans, par le réalisateur Jan Troell, en 1971. Ulmann interprétera cette fois la mère de Kristina, Anna. Enfin la star de The Bridge, Sofia Helin, fera elle aussi partie de l’aventure.La Saga des émigrants sera produit par SF Studios, qui prévoit une sortie pour Noël 2021. Le projet est réalisé en coproduction avec TV4/Cmore, Film i Väst, Nordsvensk Filmunderhållning, Paradox, SF Studios Danmark et Fantefilm avec le soutien du Swedish Film Institute, Nordisk Film & TV Fond, The Norwegian Film Institute et The Danish Film Institut.Une traduction française de La Saga des émigrants, signée par Philippe Bouquet, est parue en 1999 chez Gaïa Éditions. Elle est divisée en huit volumes au lieu des quatre originaux.Le résumé de l'éditeur pour La Saga des émigrants :Pour Frédrik Wikström Nicastro, producteur chez SF Studios, « [l]’histoire que Vilhelm Moberg a racontée il y a plus de 70 ans est un classique intemporel, plus pertinent aujourd’hui que lorsqu’elle a été écrite ».Il ajoute : « Dans La Saga des émigrants, nous sommes témoins des choix courageux de Kristina et Karl-Oskar de tout laisser derrière eux, pour avoir la chance de recommencer et de construire une nouvelle vie meilleure pour eux-mêmes et leur famille. C’est une aventure sensationnelle dans laquelle ils nous emmènent, qui consiste à trouver leur place dans le monde, à trouver une nouvelle maison. C’est un projet de rêve que nous développons depuis de nombreuses années et le film est enfin, avec cette fantastique équipe, prêt à être tourné. »