Adaptation : la série Watchmen brille aux Emmy Awards

Dimanche 20 septembre, le présentateur Jimmy Kimmel semblait bien seul dans sa grande salle de Los Angeles pour cette édition Covid Friendly des Emmy Awards. Cela n’a pas empêché les prix de pleuvoir, et, parmi les œuvres récompensées, on compte plusieurs adaptations de romans et comics.La série Watchmen, d'après la bande dessinée créée par le scénariste Alan Moore, le dessinateur Dave Gibbons et le coloriste John Higgins et adaptée par Damon Lindelof en 2019, a ainsi été honorée à de multiples reprises. Dans la catégorie mini série, l’interprète principale, Regina King, a obtenu le prix de la meilleure actrice, tandis que Yahya Abdul-Mateen II, qui joue le rôle du Docteur Manhattan, a été récompensé par le prix du meilleur second rôle.« Watchmen était une histoire de traumatisme sur les cicatrices durables que laisse la violence suprémaciste blanche, la corruption et la brutalité policière », a déclaré l’acteur, « Mais c’était aussi l’histoire d’un dieu qui est descendu sur Terre pour rendre justice à une femme noire. Et il a fait tout cela dans le corps d’un homme noir, et je suis si fier de l’avoir joué », a déclaré l'acteur.D’autres adaptations ont également brillé lors de cette soirée. Mark Ruffalo a ainsi été récompensé pour son rôle dans I Know This Much Is True, adapté du roman de Wally Lamb.La réalisation de Unorthodox, inspiré de l’autobiographie de Deborah Feldman, The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots, a également été saluée. Enfin, Beneath the Dark Crystal : Age of Resistance, adapté de la série de livres du même nom, a reçu la distinction saluant le meilleur programme jeunesse.Via Comicbook