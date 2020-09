Adapter un roman de fantasy de Stephen King ? Hulu a froid aux yeux...

C’est le romancier Seth Grahame-Smith qui l’a annoncé, reprenant sa casquette de réalisateur : le projet se heurte à des contraintes économiques et budgétaires qui bouleversent toute production. D’autant que, dans le même (mauvais) temps, Sam Rockwell, récemment oscarisé, devait camper l’un des rôles principaux. Là encore, pas possible.Hulu, qui devait chapeauter l’ensemble , renonce donc, mais il n’est pas inimaginable qu’un autre service de streaming remporte la mise.Sur la seule année 2019, quatre adaptations cinématographiques ont vu le jour, inspiré des romans du Maître. Et l’écrivain compte aujourd’hui parmi les auteurs les plus prisés d’Hollywood, tant son œuvre a une forte propension à faire vaciller l’audiovisuel.The Eyes of the Dragon, sorti en 1984, avait été annoncé l’an passé. Mais au cours des derniers mois, plus aucune nouvelle, et comme il le dévoile dans le podcast The Kingcast , Grahame-Smith se retrouve bien seul.D’autant plus regrettable que le livre s’adresse clairement à un jeune public, plutôt qu’aux fans d’horreurs, accros aux ouvrages de Stephen. L’idée d’en faire un blockbuster avec un gros budget n’aura pas résisté à la période —, et ce, même si la vocation de cette production était amplement familiale…Décidément, aucune fantasy n'est permise... Les yeux du dragon , publié chez J’ai lu, était traduit en France par Evelyn Châtelain.