Adèle Maury, Prix Jeune Talent au Festival d'Angoulême 2020

Adèle Maury "J'ai gagné ce prix grâce à une bande dessinée de 3 pages. Le chien de cette bande dessinée s'appelle Amour car quand il vous regarde, je crois que vous ne savez plus comment vous vous appelez"

Le Concours Jeunes Talents est un concours gratuit, ouvert à tous les créateurs de bande dessinée, âgés de 17 ans au moins et n’ayant jamais été édités professionnellement. Les participants réalisent une histoire complète d’une à trois planches.Parmi les candidats, 20 auteurs sont sélectionnés pour la qualité et l’originalité de leur scénario et de leur dessin. Les planches lauréates sont alors exposées au Pavillon Jeunes Talents pendant toute la durée du Festival.Le jury du concours, composé de professionnels de la bande dessinée, distingue 3 lauréats parmi les 20 projets sélectionnés, et le meilleur d’entre eux reçoit le Prix “Jeunes Talents”Clémence Sauvage a quant à elle remporté le prix Jeune Talent Région 2020.