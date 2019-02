Adeline Dieudonné, Choix Goncourt de l'Italie 2018 pour “La vraie vie”

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Les 140 jeunes jurés bilingues ont voté : « La vraie vie » d’Adeline Dieudonné est le Choix Goncourt de l’Italie. Proclamation officielle et rencontre avec Philippe Claudel le 15 mars à l’auditorium de Rome ⁦@Ed_Iconoclaste⁩ ⁦@IF_Italia⁩ ⁦⁩ ⁦@bernardpivot1⁩ pic.twitter.com/lMctUJ7J6n — Académie Goncourt (@AcadGoncourt) February 22, 2019

L’initiative d’un Goncourt italien fut prise en 2013, avec la perspective d’un rapprochement culturel entre les deux pays. Cette année est particulière, puisqu’elle marque le 10e anniversaire du programme éducatif franco-italien ESABAC. Par ce dernier, les élèves de l’un et l’autre pays peuvent décrocher un diplôme bac et équivalent en Italie, Esame di Stato.Pour l’édition 2018, donc, le Choix Goncourt de l’Italie s’est porté sur le roman d’Adeline Dieudonné, qui multiplie les récompenses — la dernière en date étant celle du Renaudot des lycéens, reçue mi-novembre.Le Choix Goncourt de l’Italie a été monté à l’initiative de l’Institut français avec le concours des jurés du prix en France. L’an passé, il avait été donné l’occasion d’une rencontre toute particulière avec Kaouther Adimi , lors du Salon du livre de Turin.Son principe est simple les 140 élèves de lycées italiens vont s’engager à lire au moins deux des livres de la sélection du prix Goncourt, et en fournir une lecture critique — qui aboutit donc à la désignation d’une lauréate cette année.