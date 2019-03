Adeline Dieudonné et Olivier Sylvestre, prix du premier roman

Adeline Dieudonné Photo : Stéphane Remaël // Olivier Sylvestre Photo : Patrick Palmer

Adeline Dieudonné Photo : Stéphane Remaël // Olivier Sylvestre Photo : Patrick Palmer

Tournée des favoris au Québec

Après six mois de rencontres et de débats, ces lecteurs ont élu leurs lauréats : l’auteur québécois Olivier Sylvestre pour Noms fictifs (Hamac) et l’autrice belge Adeline Dieudonné pour La Vraie Vie (L’Iconoclaste). Le prix est doté d’une bourse de 1 000 $. Les lauréats se retrouveront au Festival du premier roman de Chambéry en France en mai 2019.Olivier Sylvestre sera convié au Festival international de littérature Metropolis bleu à Montréal en compagnie de Meryem Alaoui (La vérité sort de la bouche du cheval, Gallimard), coup de cœur de la sélection française 2018-2019.Ce duo participera à un spectacle de la Ligue d’improvisation littéraire à la Maison de la culture Francis-Brisson à Shawinigan le jeudi 2 mai en compagnie des deux finalistes québécoises Sarah Desrosiers (Bon chien, Hamac) et Annie Perreault (La femme de Valence, Alto).Tous participeront également à des rencontres avec les lecteurs dans plusieurs villes du Québec.