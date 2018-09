Adeline Dieudonné reçoit le Prix du roman Fnac pour “La vraie vie”

Après le prix Première plume, Adeline Dieudonné continue sa collecte de récompenses – et c’est loin d’être fini... – avec le prix du roman Fnac. Quelques jours avant que ne s’ouvre le Forum Fnac qui la mettra à l’honneur, l’information est dévoilée.



Adeline Dieudonné - ActuaLitté, CC BY SA 2.0 Adeline Dieudonné - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

C’est un premier roman qui est donc salué, et pas des moindres tant ce livre laisse sans voix. Sans pouvoir dévoiler les ressorts de l’intrigue, il suffira peut-être de dire l’étourdissante construction du livre d’Adeline Dieudonné, de la profondeur qui se révèle au fil des relectures, des multiples voies et voix qu’il emprunte.

Et pour le reste, inviter à le découvrir, parce qu’il est véritablement bluffant.