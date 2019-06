Adrien Candiard, lauréat du Prix de la liberté intérieure du Jour du Seigneur

Adrien Candiard a été nommé lauréat de la deuxième édition du Prix de la liberté intérieure, décerné par la rédaction du Jour du Seigneur. L’auteur a été primé pour son livre À Philémon à l’issue de la délibération du jury au mois de mai. Il succède à Sandro Veronesi et son récit Selon Saint Marc.





Pour rappel, le Prix de la liberté intérieure récompense un livre (essai, récit, biographie ou fiction) qui « aide à croire, penser et vivre librement ». Il est inauguré par Le Jour du Seigneur, une émission de télévision catholique française diffusée sur France 2, qui a pour but de porter « des valeurs évangéliques d’ouverture au monde, de dialogue et de tolérance ».



Cette année, le prix était parrainé par Yves Duteil. Son jury était composé de 7 membres :



Christophe Henning, journaliste à Pèlerin et à RCF, président du jury

Jeanne-Françoise Hutin pour Ouest-France

Frère Yves Combeau pour le Jour du Seigneur

Marie-Joseph Biziou pour La Procure de Saint-Sulpice

Pierre Bovet pour La Procure d’Annecy

Agathe Bischoff-Morales, téléspectatrice

Renaud Delourme, téléspectateur



Voici un résumé de l'oeuvre d'Adrien Candiard, À Philémon, par les éditions du Cerf :



Qu’est-ce qu’un chrétien est obligé de faire ? Qu’est-ce qui lui est interdit ? Et qu’est-ce que cela signifie pour ceux qui ne croient pas ? La morale a aujourd’hui mauvaise presse, mais ce questionnement est plus présent que jamais. Les prêtres le savent bien, à qui on ne cesse de poser ce genre de questions. Ceux qui les posent ne sont pas des névrosés, mais des personnes estimables – croyants ou non croyants – qui s’efforcent de bien vivre, de bien faire, et qui pour cela se débattent de leur mieux avec le grand bazar contradictoire de leurs désirs, de leurs convictions, de leurs attachements, de leurs devoirs, de leurs envies, de leurs fatigues, s’efforçant de faire rentrer le réel compliqué dans des catégories simples : le permis, le défendu, l’obligatoire.



Dans un des livres les plus courts de la Bible, la lettre qu’il écrit à son ami Philémon à propos de la liberté d’un esclave, l’apôtre saint Paul ouvre pourtant un tout autre chemin : celui d’une authentique et exigeante liberté, sous la conduite de l’Esprit Saint.



C’est ce chemin magnifique que ce livre redécouvre.