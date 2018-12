Adrien Goetz officiellement installé à l'Académie des Beaux-Arts

Le 5 décembre dernier, Adrien Goetz a été officiellement installé à l’Académie des Beaux-Arts par son confrère Hugues R. Gall, membre de la section des membres libres. Adrien Goetz a été élu membre de l’Académie le 17 mai 2017 dans la section des membres libres au fauteuil précédemment occupé par Pierre Dehaye, directeur de l'Hôtel de la Monnaie, décédé le 16 avril 2008.

Adrien Goetz © Académie des beaux-arts / Juliette Agnel





La cérémonie s'est tenue sous la Coupole du Palais de l’Institut de France. Hugues R. Gall a prononcé le discours d’installation d’Adrien Goetz avant de l'inviter, selon l’usage, à faire l'éloge de son prédécesseur.À l’issue de cette séance, Pierre Rosenberg, de l’Académie française, lui a remis son épée d’académicien.Adrien Goetz, avant d’être académicien, a également été écrivain, historien de l’art et maître de conférences à l’université Paris IV-Sorbonne. Son deuxième roman, La Dormeuse de Naples (éditions Le Passage), a été récompensé par le prix des Deux Magots et le prix Roger-Nimier, en 2004. L’ensemble de son œuvre a également été récompensé en 2007 par l’Académie française, avec le prix François-Victor Noury.L’Académie des beaux-arts est une institution artistique, membre de l’Institut de France, créée par l’ordonnance du 21 mars 1816. Elle est l’héritière des Académies royales de peinture et sculpture, de musique ainsi que d’architecture.Actuellement, suite aux élections du 14 novembre dernier, avec l’élection de Marc Barani, Bernard Desmoulin et Jean-Michel Othoniel, 55 membres siègent à l’Académie pour 63 sièges.