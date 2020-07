Afropolitan Comics, une exposition virtuelle inédite sur la BD africaine

L’exposition Afropolitan Comics consiste en un dialogue entre la bande dessinée sud-africaine et la bande dessinée d’autres pays du continent, à travers les œuvres de 16 artistes rassemblées sous trois grandes thématiques : « Autobiographie », « Héros et Histoire », et « Folklore et Futur ».Parmi les auteurs exposés figurent l’artiste sud-africain Loyiso Mkize (qui est aussi l’auteur de l’affiche de l’exposition), l’artiste algérien Samir Toudji (dit Togui) ou encore l’artiste camerounaise Reine Dibussi. L’exposition est programmée dans le cadre du National Arts Festival, temps fort de la scène culturelle sud-africaine, qui se tiendra cette année en ligne, du 25 juin au 5 juillet 2020.« 2020 Année de la Bande Dessinée constitue une opportunité de rapprocher différents univers artistiques, culturels et patrimoniaux avec le 9e art. Ce projet entre l’Institut français d’Afrique du Sud et la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image est le résultat d’une collaboration inédite et d’une valorisation de la créativité des autrices et des auteurs du continent africain », indique Pierre Lungheretti, directeur général de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image.Elle est portée par les commissaires Tara Weber (commissaire de la Johannesburg Art Gallery) et Raymond Whitcher (auteur de bande dessinée et chercheur), ainsi que Jean-Philippe Martin (conseiller scientifique de la CIBDI) et Joëlle Epée Mandengue (autrice de bande dessinée et directrice du Festival Bilili BD au Congo-Brazzaville), et développée par le studio de création français Cher Ami.Afropolitan Comics s'inscrit évidemment dans la perspective de BD 2020, l'année de la bande dessinée en France. L'exposition est présentée de manière bilingue, en anglais et en français, mais seule la version anglaise semble pour l'instant disponible, à cette adresse . Pour visiter, il suffit de faire défiler la page...